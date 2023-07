Divulgação/Diário do Povo (China) Xi Jiping, presidente da China

O presidente da China, Xi Jinping, fez um pedido aos militares nesta quinta-feira (06). Segundo a agência de notícia Xinhua, o líder chinês pediu que fosse aprofundado o planejamento de guerra e combate, para que em um suposto conflito, o país saia vitorioso. Dessa forma, pode-se renovar o apelo de Xi Jinping pelas tropas para salvaguardar a soberania da China.



Segundo o líder chinês, o mundo vem passando por mudanças e entrou em um período de turbulências no que diz respeito à segurança. Dessa maneira, a situação da China torna-se instável e incerta. A fala foi feita às tropas, enquanto estava em uma visita de inspeção no Comando do Teatro Oriental.

O Comando é localizado na província de Jiangsu. Eles são responsáveis pela segurança da região lesta da China, que inclui o Mar da China Oriental e o Estreito de Taiwan.

Essa não é a primeira vez que Xi Jinping faz o pedido de reforço na salvaguarda do país. No início do ano, após conseguir o terceiro mandato como presidente, o líder disse que o país deveria intensificar a segurança nacional, para assim transformar as Forças Armadas em uma espécie de "Grande Muralha de Aço".

Sobre os assuntos envolvendo a independência de Taiwan — ilha autogovernada que a China reivindica o território —, o governo chinês tem lutado contra os movimentos e se opondo a interferências externas.



A China pede para que os Estados Unidos não se envolva com líderes da resistência taiwanesa, sendo isso considerado como um apoio à separação. Desde a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, o país segue organizando militares ao redor da ilha e fazendo manobras de disparos na região.