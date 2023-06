Reprodução: TV Globo - 30/09/2022 Soraya Thronicke foi candidata à Presidência da República





A senadora Soraya Thronicke oficializou nesta segunda-feira (26) sua saída do União Brasil para se transferir ao Podemos. A parlamentar ganhou projeção nacional ao concorrer à Presidência da República em 2022, alcançando a quinta colocação com pouco mais de 600 mil votos (0,51%).

A assessoria de imprensa da senadora confirmou ao Portal iG – Último Segundo a mudança de legenda. Thronicke irá oficializar sua filiação ao Podemos na quarta (28) em uma cerimônia que está prevista para ocorrer no Salão Azul do Senado Federal, a partir das 16h.

Esse será o terceiro partido da carreira política de Soraya. Ela iniciou sua trajetória em 2017, quando se filiou ao Novo. No ano seguinte, aceitou o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para concorrer ao cargo de senadora pelo PSL, até então uma agremiação nanica.

Em 2022, Thronicke apoiou a fusão entre o PSL e o DEM, que ganhou o nome de União Brasil. Por conta da sua proximidade com Luciano Bivar, presidente da sigla, conseguiu viabilizar seu nome para ser candidata à Presidência da República, colocando-se como opositora de Bolsonaro e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Soraya terminou a eleição do ano passado em quinto lugar e, apesar de ter sido convidada para fazer parte da campanha de Lula no segundo turno, optou por ser neutra, criticando os dois candidatos que chegaram ao segundo turno.

Podemos empata com o União Brasil no Senado

O União Brasil perdeu seu segundo senador para o Podemos em menos de 15 dias. Em 14 de junho, Rodrigo Cunha (AL) comunicou que estava deixando a legenda presidida por Luciano Bivar para fazer parte dos filiados da sigla comandada pela deputada federal Renata Abreu.

Com a transferência de Rodrigo e de Soraya, o Podemos contará sete senadores, mesmo número do União Brasil.





