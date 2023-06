Divulgação/Procuradoria Regional de Donetsk Arquivo: Ataque russo matou uma pessoa em um posto de gasolina

O Brigadeiro-General Oleksandr Tarnavskyi, Comandante do Grupo Operacional e Estratégico das Forças Tavriia, disse ao jornal nacional 24 horas da Ucrânia que as ofensivas das forças ucranianas estão em andamento, mas já libertaram o território.

"As Forças de Defesa libertaram territórios próximos a Krasnohorivka, na região de Donetsk, que estavam sob ocupação desde 2014, na frente de Tavriia", afirmou.

Valerii Shershen, porta-voz das Forças de Defesa da frente Tavriia, relatou que as tropas ucranianas capturaram várias posições russas próximas a Krasnohorivka cerca de uma semana atrás.

"Nossas unidades de assalto realizaram um contra-ataque bem planejado e conseguiram capturar várias posições estratégicas que estavam sob o controle dos ocupantes desde 2014. Esta é a área da DPR, localizada perto de Donetsk. Essa informação chega com algum atraso por razões táticas", disse Shershen.

As Forças de Defesa da Ucrânia conduziram uma simulação de ações militares e contaram com o apoio de artilharia e equipamentos pesados para remoção de minas explosivas de áreas específicas para garantir mais segurança às tropas militares.

"A ofensiva das nossas tropas pegou o inimigo de surpresa. Ao longo da semana, o inimigo fez todos os esforços para nos expulsar dessas posições, mas sem sucesso. Esse avanço tem um significado simbólico e representa uma melhoria tática para nós. É um exemplo vívido de sucesso local", destacou Shershen.

Yaroslav Chepurnyi, oficial de imprensa da 79ª Brigada de Assalto Aéreo, informou ao jornal Ukrainska Pravda que a conquista dos territórios próximos a Krasnohorivka é um feito dos paraquedistas da brigada de Mykolaiv.

