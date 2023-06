OceanGate Submarino está desaparecido com cinco pessoas

As buscas pelo submarino desaparecido após expedição para visitar os destroços do Titanic entram no quinto dia nesta quinta-feira (22). Segundo estimativas feitas pelas autoridades, o oxigênio dentro da embarcação, que carrega cinco pessoas, deve acabar ainda nesta manhã.

As equipes de busca continuam as operações em busca do submersível, que sumiu 1 hora e 45 minutos após a descida, entre domingo (18) e segunda (19).

Conforme a empresa OceanGate, o submarino tem 96 horas de ar respirável disponível. Especialistas, porém, alertaram que o suprimento de oxigênio depende de uma série de fatores, como se a embarcação ainda tem energia e se permanece intacta.

Na madrugada dessa quarta (21), as equipes de busca identificaram sons de batida na região em que o submarino teria desaparecido. A Guarda Costeira afirmou ontem, no entanto, que ainda não sabe a origem do barulho .

As buscas pela área em que os ruídos foram identificados "tiveram resultados negativos", informou a Guarda Costeira, dizendo que as equipes ainda tentam localizar o que fez o barulho.

“Não sabemos o que são”, disse o capitão Jamie Frederick, coordenador de resposta do Primeiro Distrito da Guarda Costeira, nesta quarta.

De acordo com Frederick, as buscas serão mais "ativas" nos próximos dias, com maior tecnologia envolvendo a operação. Devem participar do processo um navio de pesquisa francês com um robô que consegue fazer mergulhos em águas profundas e um sistema especializado em resgate que iça objetos grandes e pesados.

