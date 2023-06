OceanGate Submarino Ocean Gate

Na tarde desta quarta-feira (21), as operações de busca pelo submarino desaparecido após expedição para ver os destroços do Titanic entram no quarto dia. A Guarda Costeira disse ainda não saber a origem dos sons de batida captados por navios de sonar no Oceano Atlântico nessa terça (20).

As buscas pela área em que os ruídos foram identificados "foram resultados negativos", informou a Guarda Costeira, dizendo que as equipes ainda tentam localizar o que fez o barulho.

“Não sabemos o que são”, disse o capitão Jamie Frederick, coordenador de resposta do Primeiro Distrito da Guarda Costeira, nesta quarta.

Autoridades estimam que as pessoas que estão dentro da embarcação podem ter menos de um dia de oxigênio restante para conseguir respirar.

O submersível carrega cinco pessoas.

O capitão disse que a superfície de busca pelo submarino agora é "aproximadamente duas vezes o tamanho de Connecticut e tem até duas milhas e meia de profundidade".

Segundo ele, as equipes de resgate expandiram "exponencialmente" a área de procura e estão aumentando "a cada hora". Frederick afirmou que os pesquisadores devem levar em consideração as "condições climáticas em constante mudança" durante a operação.

