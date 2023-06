Reprodução Registro do casal Ida e Isidor Straus.

Nesta segunda-feira (19), desapareceu o submarino que levava turistas até a região dos destroços do Titanic . Entre os desaparecidos está Stockton Rush, piloto e fundador da OceanGate, empresa que desenvolveu o submersível.

De acordo com o jornal The New York Times , a esposa de Stockton Rush, Wendy Rush, é tataraneta de um casal que morreu no naufrágio do Titanic , em 1912. Os dois, Ida e Isidor Straus, viajavam na primeira classe e eram as pessoas mais ricas da embarcação.

Segundo sobreviventes do naufrágio, o casal foi visto de braços dados enquanto o navio afundava. O corpo de Isidor foi encontrado duas semanas após o naufrágio, mas Ida nunca foi encontrada. No sucesso de bilheteria Titanic , o diretor James Cameron reproduziu a cena de um casal se abraçando enquanto a água invadia a cabine, registrando a trágica história de amor dos dois.

Reprodução Cena do filme Titanic (1997) que homenageou Ida e Isidor.

Na história real, Isidor havia recusado ocupar um lugar no bote enquanto mulheres e crianças tentavam se salvar. Ida, que era casada com Isidor há 40 anos, decidiu que não deixaria seu marido, e permaneceram abraçados até que a embarcação afundasse.





WENDY E STOCKTON

Wendy Rush se casou com o CEO da OceanGate em 1986, e já havia participado de três expedições aos destroços do Titanic nos últimos dois anos. Hoje em dia ela é diretora de comunicação da empresa.

Divulgação Wendy Rush, diretora de comunicação da OceanGate

As buscas por seu marido continuam, mas segundo a projeção do capitão do Primeiro Distrito da Guarda Costeira Jamie Frederick, o submarino Titan tinha somente 40 horas de oxigênio. Esse tempo esgotou às 6h desta manhã.

No submersível estavam outras quatro pessoas além de Stockton Rush: o empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood.