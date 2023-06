OceanGate Submarino desapareceu durante expedição

O submarino Titan, que desapareceu nessa segunda-feira (19) durante uma expedição para visitar os destroços do Titanic, tem até 96 horas de oxigênio de emergência a bordo, informou o contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mauger. Os dados, segundo ele, baseiam-se nas informações recebidas do operador da embarcação.

Os passageiros têm "entre 70 e 96 horas" de oxigênio disponível no submarino, prevê a Guarda Costeira.

Em entrevista coletiva nessa segunda, o Comandante do Primeiro Distrito da Guarda Costeira disse que as buscas são complexas, já que a embarcação pode estar tanto embaixo da água quanto na superfície.

Mauger, que lidera a operação de busca, afirmou que o submarino pode ter emergido, mas perdido a comunicação. A procura conta com aeronaves, boias de sonar e "sonar no navio que está lá fora para ouvir qualquer som que possamos detectar na coluna d’água", informou ele.

O submarino da empresa OceanGate levava turistas em expedições para ver os destroços do Titanic, mas desapareceu no Oceano Atlântico. Uma operação de busca e salvamento foi lançada pela Guarda Costeira dos EUA nessa segunda. Dentro da embarcação havia cinco pessoas.

A empresa OceanGate, que opera o submarino desaparecido, diz que está "explorando e mobilizando todas as opções" para trazer a tripulação de volta com segurança.

