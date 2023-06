Twitter/@tucabr54 - 21.06.2023 Duas pessoas ainda estão desaparecidas nos escombros

Uma explosão na região central de Paris, causou incêndios e a destruição da fachada de um prédio , nesta quarta-feira (21). O ocorrido deixou 30 feridos e duas pessoas desaparecidas . A explosão ocorreu na rua Saint-Jacques, no 5º arrondissement, do movimentado Quartier Latin. Ela atingiu o prédio em que uma escola de design popular entre os estrangeiros atua, a Paris American Academy .



Segundo as testemunhas, o momento da explosão foi marcado por um som ensurdecedor, seguido por uma gigante bola de fogo que subia pelos andares. O prédio fica localizado perto da Catedral de Notre Dame e dos Jardins de Luxemburgo.

As autoridades somam cerca de 30 feridos , com quatro em estado grave. Os policiais trabalham para manter o perímetro de segurança ao redor da construção.

Até o momento, a promotoria parisiense considerou ser muito cedo para determinar as causas do incidente. Entretanto, o vice-prefeito, Edouard Civel, citou em uma publicação no Twitter sobre uma possível explosão de gás. À emissora BFM, as testemunhas dizem que havia um forte cheiro de gás antes do ocorrido.

A procuradora-geral de Paris , Laure Beccuau, indica que, ao que mostra o início das investigações, a explosão foi gerada de dentro do próprio prédio , mas que os investigadores irão analisar se as condições de segurança da construção violavam as regulamentações, ou se foi uma falta de cuidado de algum indivíduo.

A explosão foi durante a tarde em Paris — às 11h55 no horário de Brasília —, momento de retorno do trabalho dos parisienses. A região do Quartier Latin é muito frequentada por turistas e estudantes estrangeiros. Entretanto, em um primeiro momento, não há sinais de feridos ou desaparecidos que sejam de outra nacionalidade.

Os prédios ao redor foram desocupados, e os socorristas trataram os moradores que estavam em estado de choque.

O incêndio foi registrado e postado nas redes sociais:

Cena catastrófica após explosão de gás no 5º arrondissement de Paris, França.









Vídeo da explosão em Paris mais cedo





