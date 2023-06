Reprodução: TV Câmara O vereador de Campos Luciano Rio Lu despejou um líquido fétido na Câmara

O vereador de Campos Luciano Rio Lu (PDT) não ficou só nas palavras ao reclamar de problemas de saneamento em Guarus. Levou à tribuna um balde de líquido supostamente recolhido no local — e despejou parte do conteúdo no chão, para desespero das narinas presentes à sessão.

Veja abaixo o momento:

