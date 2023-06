Reprodução/redes sociais Idosa acordou quatro horas após seu próprio velório

Uma idosa de 76 anos acordou em um caixão quatro horas após seu próprio velório neste domingo (11), no Equador. O caso é investigado pelas autoridades.

Segundo a imprensa local, Bella Montoya foi internada com quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, segundo o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória. Ela, então foi liberada à família para o velório.

De acordo com o filho da idosa, ela chegou a mexer a mão e abrir os olhos no velório, mas ação passou despercebida pelos familiares. Após o fechamento do caixão, a mulher se mexeu, o que chamou a atenção dos funcionários da funerária.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver dois homens socorrendo a idosa. Ela foi encaminhada para o mesmo hospital que a declarou como morte e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

#Ecuador : Una mujer de la tercera edad, de nombre Bella Montoya, fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo.



Se la entregaron a su hijo al mediodía para que realizara el velorio, pero horas más tarde se dieron cuenta que aún estaba viva. pic.twitter.com/rpqPBnknfE — Mauricio Orellana ✖️ (@MauriOrellanaSV) June 10, 2023

“Minha mãe está no oxigênio. O coração dela está estável. O médico apertou a mão dela e ela reagiu; eles me dizem que isso é bom, porque significa que ela está reagindo aos poucos”, disse o filho da idosa ao jornal El Universo.

Os médicos informaram que a idosa pode ter sofrido uma catalepsia, quando há paralisação total e rigidez do corpo. O hospital não informou o estado de saúde da idosa.

O governo equatoriano ainda não se pronunciou sobre o assunto. A Polícia deve instaurar um inquérito para investigar o caso.