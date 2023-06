shutterstock O presidente francês Emmanuel Macron encontrou-se com Henri, o herói da "mochila" de 24 anos

Um jovem francês, conhecido apenas como Henri, já é considerado como um herói pela mídia internacional, após suas ações corajosas para impedir um ataque com faca na quinta-feira.

Henri, de 24 anos, foi flagrado em vídeo balançando sua mochila pesada contra o suspeito e perseguindo-o após o ataque em Annecy .

O jovem disse ser peregrino católico e tem viajado pelas catedrais da França. Ele afirmou que seguiu seus instintos e fez tudo o que pôde para proteger os mais vulneráveis.

Sua bravura foi reconhecida pelo presidente Emmanuel Macron durante um encontro na cidade na tarde de sexta-feira. Macron parabenizou Henri, dizendo que suas ações são uma "fonte de esperança", mas também destacou que o jovem passou por um trauma.

O líder francês viajou para se encontrar com as vítimas do ataque e prestar homenagem aos socorristas que agiram rapidamente. Ele informou que recebeu notícias positivas sobre o estado de saúde das quatro crianças feridas no ataque, além de dois adultos também terem sido feridos.

Vídeos do incidente e de momentos subsequentes mostram Henri lutando contra o agressor, usando sua mochila como uma arma de defesa. Em outra filmagem, ele é visto perseguindo o atacante através de uma área gramada.

À medida que a hashtag #MerciHenri começou a se espalhar nas redes sociais, Henri fez uma postagem no Instagram pedindo orações pelas crianças e tranquilizando a todos sobre seu próprio bem-estar.

Henri recebeu inúmeras mensagens de agradecimento, tanto por suas ações corajosas quanto por sua aparente humildade. Em uma entrevista à CNews na manhã seguinte ao incidente, ele afirmou: "Tudo o que sei é que não estava lá por acaso".

Henri explicou que era impensável para ele não fazer nada diante da situação e que simplesmente seguiu seus instintos para proteger os mais fracos.

Embora tenha se formado em administração, Henri optou por não divulgar seu sobrenome. Ele também ressaltou em uma entrevista à BFMTV que não foi o único civil a arriscar sua vida naquele momento.

Segundo ele, agiu como qualquer francês faria, e várias outras pessoas intervieram de todas as formas possíveis. Ele testemunhou até mesmo um funcionário do parque tentando atacar o agressor com sua pá de plástico.

O pai de Henri acredita que as ações do filho impediram que mais pessoas fossem feridas pelo agressor.

Em uma entrevista à agência de notícias Associated Press, ele declarou que o filho evitou uma verdadeira carnificina, assustando o agressor. Ele enfatizou o quão corajoso seu filho foi nessa situação.

