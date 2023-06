Official White House Photo by Shealah Craighead - 12.01.2021 Ex-presidente Donald Trump se tornou réu pela segunda vez

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (9) a mudança de sua equipe jurídica após se tornar réu pela segunda vez. Em anúncio em sua rede social Truth, o republicano disse que não será mais representado por Jim Trusty e John Rowley, mas por dois escritórios, Todd Blanche Esq, e outro que ele nomeará nos próximos dias.

"Tenho que enfrentar a maior caça às bruxas de todos os tempos", atacou o ex-chefe de Estado americano.

Por fim, Trump agradeceu Trusty e Rowley por seu trabalho, mas enfatizou que eles "colidiram com pessoas desonestas, corruptas e más, como nunca antes visto".

O anúncio foi feito depois que os dois advogados do magnata se demitiram após Trump ser acusado formalmente e virar réu no caso em que é suspeito de reter ilegalmente documentos confidenciais.

Em nota conjunta, os representantes legais não explicaram o motivo de deixarem o cargo. "Apresentamos nossas renúncias como advogados do presidente Trump e não o representaremos mais no caso indiciado ou na investigação de 6 de janeiro", conclui o texto.

Na última quinta-feira (8), Trump informou que foi indiciado por manter documentos confidenciais do governo em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, após deixar a Casa Branca. Além de dizer que é inocente no caso, ele confirmou que foi intimado a comparecer a um tribunal em Miami na próxima terça-feira (13).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.