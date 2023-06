Reprodução: redes sociais - 08/06/2023 Ataque em parque da França

Na França, quatro crianças e um adulto foram esfaqueados em um parque na cidade de Annecy , na manhã desta quinta-feira (8). Segundo as testemunhas, pelo menos uma das vítimas estava em um carrinho de bebê.

A polícia local prendeu o autor do ataque. Segundo a agência Reuters, o agressor é um refugiado sírio, sem identidade revelada até o momento. O presidente da França , Emmanuel Macron , declarou que o estado de saúde das vítimas é grave.

"Ataque de absoluta covardia nesta manhã em um parque em Annecy . Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", escreveu o líder francês nas redes sociais.

François Astorg, prefeito de Annecy, se solidarizou com o ocorrido. "A situação está sob controle, não há mais perigo. Todo o meu apoio aos pais", disse.



Segundo as agências internacionais, o homem estava armado com uma faca e realizou o ataque por volta das 9h45 (4h45 no horário de Brasília). No local, havia crianças de aproximadamente de três anos.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou nas redes sociais que "várias pessoas, incluindo crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca em uma praça em Annecy. O indivíduo foi preso graças à intervenção muito rápida da polícia".

