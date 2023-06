Leandra Felipe - Agência Brasil/EBC Inundação deixa mortos na Venezuela

Uma inundação em uma mina de ouro ilegal deixou 12 garimpeiros mortos no sul da Venezuela. Segundo informaram as autoridades locais neste domingo (4), eles morreram por insuficiência respiratória.

O ocorrido se deu na última quarta-feira (31), na mina da Talavera, em El Callao, no Estado de Bolívar, após fortes chuvas. As equipes, porém, só finalizaram o resgate dos corpos nesse sábado (3).

"Temos um total de 12 mortes", afirmou o secretário de segurança cidadã de Bolívar, Edgar Colina, à agência de notícias Reuters . "O trabalho foi muito difícil porque já estavam decompostos há 72 horas, mas muitos tinham tatuagens e identificação completa."

De acordo com o secretário, os corpos das vítimas já foram liberados e entregues aos familiares.

Edgar Colina ainda disse que outras 112 pessoas sobreviveram ao acidente na mina. As autoridades, segundo ele, ainda vão voltar a entrar no local neste domingo para verificar se ainda há mais mortos ou sobreviventes.

Em Tavalera, o ouro é extraído por meio de túneis, que são abertos por garimpeiros informais e de forma rudimentar. A região tem sido questionada por organizações não governamentais e órgãos internacionais.

Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) do ano passado mostra que, em áreas de mineração, são cometidas violações de direitos humanos.

