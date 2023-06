Reprodução / CNN Brasil - 02.05.2023 Acidente envolvendo trens na Índia deixou mortos e feridos

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobrevoou o local onde se deu o acidente envolvendo dois trens no estado de Odisha, no leste do país, nessa sexta-feira (2), e lamentou o ocorrido. Ao menos 288 pessoas morreram e mais de 900 ficaram feridas após a colisão.

"Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias que perderam entes queridos. Que os feridos se recuperem rapidamente", escreveu Modi nas redes sociais. El também deve visitar os passageiros encaminhados aos hospitais de Balasore

O premiê disse ter conversado com o ministro das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, para "avaliar a situação".

O resgate conseguiu ver a extensão da tragédia com o amanhecer deste sábado (3). O diretor-geral dos Serviços de Incêndio de Odisha, Sudhanshu Sarangi, afirmou que o número de mortos pode aumentar para até 380.

"Os trabalhos de resgate ainda estão em curso", disse à agência de notícias AFP .

"Por volta das 22h locais [de sexta-feira], conseguimos resgatar os sobreviventes. Depois disso, tratou-se de recolher os cadáveres", disse. "Isto é muito, muito trágico. Nunca vi nada assim na minha carreira", acrescentou.



O acidente dessa sexta ocorreu após o descarrilamento de um trem expresso que seguia de Bengaluru para Calcutá, no nordeste do país. Na ocasião, ele invadiu a via adjacente na direção sul.

Pouco tempo depois, o Coromandal Express, que seguia de Calcutá para Chennai, caiu nos escombros. Os vagões ainda colidiram com um trem de carga que estava estacionado na região.

