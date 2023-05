Reprodução/Youtube 07.05.2023 Príncipe William durante o discurso no show de coroação de seu pai, Rei Charles III

Príncipe William discursou neste domingo (7) durante o show da coroação de seu pai, o agora Rei Charles III. O show reuniu artistas como Katy Perry e Lionel Richie.

Durante a fala, o herdeiro da Coroa britânica prestou homenagens ano novo rei da Inglaterra: “Pai, estamos muito orgulhosos de você”, disse o membro da realeza enquanto as câmeras mostravam o monarca ao lado da mulher, a nova rainha, Camilla.

“As primeiras palavras do meu pai ao entrar ontem na Abadia de Westminster [durante a cerimônia oficial de coroação] foram uma promessa de servir, uma promessa de continuar a servir. Porque durante mais de 50 anos, em todos os cantos do Reino Unido, da Commonwealth e do mundo, ele se dedicou a servir os outros”, afirmou William durante o discurso.

O príncipe de Wales recordou da avó, a rainha Elizabeth II, que morreu em setembro do ano passado, que dizia, segundo William, que “as coroações são uma declaração das nossas esperanças para o futuro”. “E eu sei que ela está lá em cima, olhando por nós com carinho. E ela seria uma mãe muito orgulhosa”, acrescentou. Elizabeth II teve o reinado mais longevo da história do Reino Unido , que durou 70 anos.









