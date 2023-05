Reprodução Janaína Menezes da Costa tinha 32 anos

A brasileira Janaína Menezes da Costa, de 32 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (6) em Cobija, na Bolívia, cidade que faz fronteira com o Estado do Acre.

Segundo a polícia local, a suspeita é que seja um caso de feminicídio. Na cena do crime, ao lado da vítima, estava o marido, o empresário Serginho, de 37 anos, que apresentava ferimentos pelo corpo. Janaína foi morta com cinco facadas no pescoço.

Os oficiais investigam se o casal teria se envolvido em uma briga física antes da morta da mulher, cujo o corpo foi encontrado em uma galeria de lojas no centro comercial da cidade. O suspeito foi levado ao hospital, onde recebeu cuidados.

O empresário apresentava um ferimento no pescoço, mas sem risco de morte, afirmou o médico plantonista ao jornalista boliviano Kike Navala, segundo o jornal Globo.

Para a imprensa local, o procurador Marco Renato Peñaranda informou que Serginho, após ter cometido o crime, tentou tirar a própria vida. Os ferimentos que o empresário apresentava também eram no pescoço.

Ainda segundo Peñaranda, desde 2021 não ocorria um crime por motivação de gênero na região. "As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas presume-se que seja por choque hipovolêmico [perda de grande quantidade de sangue], afirmou o promotor.

A prefeitura da cidade de Brasiléia (Acre), onde Janaína nasceu, lamentou a morte da brasileira. Ela deixou três filhos pequenos.

“Sua memória jamais será esquecida entre seus amigos e familiares. Que Deus conforte a família e amigos neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos. Descanse em paz!”, escreveu nas redes sociais.





