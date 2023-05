Ansa Ataque foi realizado em uma escola de Belgrado, na Sérvia





Um adolescente abriu fogo nesta quarta-feira (3) dentro de uma escola em Belgrado, na Sérvia, e matou pelo menos nove pessoas.

De acordo com a agência Tanjug, que cita fontes do Ministério do Interior sérvio, oito alunos e um segurança da instituição foram assassinados pelo jovem, identificado apenas pelas inicias KK.

Além das vítimas, o responsável pelo ataque deixou seis estudantes e um professor feridos. Alguns deles estão hospitalizados em estado grave. O atirador foi detido logo após o massacre e, segundo a imprensa local, ele era aluno da escola primária Vladislav Ribnikar.





"Estou triste com a tragédia em uma escola em Belgrado, onde oito crianças perderam suas vidas. Minhas orações são para as vítimas e suas famílias. Desejo uma rápida recuperação aos feridos. A Itália está perto do povo sérvio neste momento difícil", escreveu ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

Sono addolorato per la tragedia di oggi in una scuola elementare di Belgrado dove hanno perso la vita 8 bambini. Le mie preghiere sono per le vittime e le loro famiglie. Auguro una pronta guarigione ai feriti. L'Italia è vicina al popolo serbo in questo difficile momento. @avucic — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 3, 2023





O chefe de polícia de Belgrado, Veselin Milic, informou que o assassino planejou o ataque durante um mês. Os agentes encontraram com KK alguns coquetéis Molotov e duas pistolas, que eram do próprio pai.

O estudante não será responsabilizado criminalmente pelo massacre em Belgrado, pois tem menos de 14 anos de idade. Após um interrogatório da polícia na presença dos pais, o assassino poderá ser liberado e encaminhado de volta para casa.

Pais do autor do ataque

A polícia local prendeu hoje (3) a mãe do autor do massacre. O pai do atirador, que era dono das armas usadas no ataque, também já foi detido.