Divulgação /Policia do Aeroporto de Bali A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias teve o depoimento marcado para maio. Ela está sendo julgada na Indonésia, após ser presa ao entrar com cocaína no país.

A justiça da Indonésia irá interrogar nesta terça-feira (2), a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias , que foi presa em janeiro deste ano por tráfico de drogas

Manuela, que partiu de Florianópolis para Bali com as substâncias, pode ser condenada à pena de morte, de acordo com a legislação do país asiático.

O julgamento teve início em abril, dois meses após ela ser indiciada por tráfico. A jovem está detida no Presídio Feminino de Kerobokan e tem apoio de um advogado e tradutor na Indonésia .

A brasileira de 19 anos foi detida no aeroporto de Bali com aproximadamente 3 quilos de cocaína. Segundo o Ministério das Relações Exteriores , quem for flagrado com drogas na Indonésia, em qualquer quantidade, pode ser sentenciado a vários anos de prisão ou detenção perpétua, além da pena de morte.

Manuela, que vendia perfumes e lingeries como autônoma no Brasil, foi usada como 'mula' para levar a droga ao país e enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina , de acordo com seu advogado.

Ele está confiante que a brasileira conseguirá uma pena menor, como prisão por alguns anos. A Embaixada do Brasil no país auxiliou Manuela a entrar em contato com seus familiares. O caso é acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores .

