Reprodução: commons - 03/04/2023 Arquivo: Menina escreve no celular (Ilustrativa - 25.04.2023)

Milhões de celulares no Reino Unido 'tocaram' uma sirene de emergência em alto volume e exibiram uma mensagem de alerta no último domingo (23) às 11 horas da manhã (horário de Brasília).

O sinal é teste para o novo sistema de alerta de emergência do governo britânico, que será usado para comunicar a população sobre situações de risco de vida, tais como fortes enchentes, incêndios, condições climáticas extremas e ataques terroristas.

A iniciativa foi uma oportunidade para que todos os telefones equipados com as tecnologias Android e Apple 4G e 5G pudessem emitir um alerta de emergência, mesmo estando no modo silencioso.

Sistemas semelhantes já são usados em outros países, entre eles os Estados Unidos, Canadá, Japão e também Holanda.

No caso do Reino Unido, o governo pretendia que todos os telefones do país tocassem a sirene, mas devido a problemas técnicos o alerta não conseguiu cumprir a meta.

A mensagem foi exibida na tela do celular e explicava que a sirene era apenas um teste e que as pessoas não precisavam tomar nenhuma ação de prevenção de fato naquele momento.

Possíveis riscos

Oganizações que trabalham com vítimas de violência doméstica manifestaram preocupação de que o alerta de emergência possa revelar a localização de telefones secretos mantidos pelas vítimas.

Essas pessoas, em risco de abuso, foram aconselhadas a desligar todos os dispositivos móveis que desejassem manter ocultos durante o teste de domingo, para que os telefones não fossem descobertos por um agressor.

Jornais do país chegaram a publicar guias com 'passa-a-passo' sobre como desativar permanentemente a sirene do celular. Outra opção para evitar o toque da sirene é colocar o telefone no modo avião.

