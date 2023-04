Reprodução/Twitter @POTUS Biden fez seu primeiro discurso após anúncio de que concorrerá à reeleição





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o seu primeiro discurso após anunciar, oficialmente, que concorrerá à reeleição em 2024. O anúncio foi feito em um vídeo divulgado na manhã deste terça-feira (25).

A sua fala foi realizada durante a Conferência Legislativa dos Sindicatos de Construtores dos EUA. Ele começou o discurso alfinetando o ex-presidente Donald Trump ao afirmar que, durante o mandato do político da extrema direita, a Semana da Insfraestrutura havia se tornado "uma piada".

"Sob minha gestão, a infraestrutura se tornou a manchete de uma década", disse. Os trabalhadores sindicais vão construir estradas, pontes, instalar cabos de internet, instalar 500 mil carregadores de veículos elétricos em toda a América. E os trabalhadores sindicais vão transformar a América. E os trabalhadores sindicais vão terminar o trabalho", complementou.





Mas o atual líder norte-americano também citou de forma mais direta o ex-presidente Republicano. Biden afirmou que os políticos que representam o Make America Great Again (Faça a América grande novamente, em tradução livre) são "feitos de um material diferente", e que representam uma ameaça para os Estados Unidos.

Ao longo da sua fala realizada no evento que acontece no Washington Hilton, o presidente foi algumas vezes interrompido pelo público presente, que em determinado momento entoava gritos de "mais quatro anos".

O seu discurso, no entanto, não foi um comício de campanha, mas sim parte do cumprimento da sua agenda presidencial. Tanto que ele evitou citar a campanha eleitoral durante a fala.

Vídeo de anúncio



O mandatário norte-americano de 80 anos lançou oficialmente a campanha para a próxima eleição ao lado da atual vice-presidente, Kamala Harris. O anúncio oficial foi realizado através de um vídeo de 3 minutos divulgado pela Casa Branca.

"Eu disse que estamos em uma batalha pela alma da América, e ainda estamos. A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais liberdade ou menos liberdade. Mais direitos ou menos. Liberdade. A liberdade pessoal é fundamental para quem somos como americanos. Não há nada mais importante. Nada mais sagrado”, declarou o atual presidente no vídeo.

