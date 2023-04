Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Sergey Lavrov e Mauro Vieira tiveram uma reunião nesta segunda-feira (17)

Nesta terça-feira (18), o porta-voz do Kremlin , Dmitry Peskov, afirmou que a proposta para mediar a guerra entre Ucrânia e Rússia apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "merece atenção".

No domingo (16), o brasileiro defendeu a criação de um "G20 para a paz", um grupo de países para mediar o conflito.

"Qualquer ideia que leve em conta os interesses da Rússia merece atenção e certamente precisa ser ouvida", declarou Dmitry Peskov, ao ser questionado sobre a sugestão do petista.

Apesar disso, o governo ucraniano se irritou com a proposta de Lula e, também nesta terça-feira, convidou omandatário brasileiro a visitar Kiev para que "compreenda a realidade da agressão russa".

Oleg Nikolenko, porta-voz da diplomacia ucraniana, criticou a postura do presidente brasileiro por colocar "a vítima e o agressor no mesmo nível" e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a "proteger-se de uma agressão assassina".

Na segunda (17), Lula recebeu, em Brasília, o chanceler russo, Sergei Lavrov, para promover tentar uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. No domingo (16), o petista afirmou que o Ocidente vem contribuindo para a continuidade do conflito armado entre os dois países. A fala gerou duras críticas por parte dos Estados Unidos e de países europeus.

Washington acusou o Brasil de estar "papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto".

