Reprodução As imagens mostram o policial militar sendo rendido por um homem de camisa vermelha, que o surpreende ao aplicar um golpe de mata-leão pelas costas

Um policial militar foi brutalmente espancado na madrugada de domingo (16) durante um motim com mais de 150 pessoas em um posto de combustível desativado em Botucatu (SP), no interior de São Paulo . Um vídeo registrou a ação dos criminosos. Veja:

Outro vídeo do ocorrido em #Botucatu mais a frente da briga pic.twitter.com/FAf2Ss35Is — Carlos Salas (@CarlosS93188861) April 17, 2023





Imagens gravadas por pessoas que estavam no local registraram o militar sendo rendido por um homem de camisa vermelha, que o surpreende ao aplicar um golpe de mata-leão pelas costas. Logo depois, o PM cai e passa a ser agredido com socos e chutes na cabeça.

Com o PM já desacordado, outras duas pessoas participam das agressões. Uma mulher e outro homem, que chutam o PM enquanto ele está caído no chão.

Segundo a corporação, o policial militar teve graves ferimentos na cabeça. Além dele, uma outra policial sofreu ferimentos na boca e no tórax em meio à confusão.

Em nota, a Polícia Militar informou que, pelo menos, trê pessoas que participaram da ação foram presas.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais estavam no local para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. De acordo com a ocorrência, havia cerca de 150 pessoas obstruindo via pública no local. Ao chegar no local, os PMs foram hostilizados e agredidos de forma extremamente violenta e covarde.

