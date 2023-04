Biblioteca do Vaticano O texto bíblico apareceu quando foi iluminado por luz ultravioleta entre as páginas de um pergaminho

Uma equipe de pesquisadores descobriu um suposto "capítulo secreto" da Bíblia cristã, que foi escrito há cerca de 1.500 anos.

Publicado no jornal New Testament Studies , o texto foi encontrado sob duas camadas de pergaminho reescrito. Originalmente, essa passagem era uma interpretação do capítulo 12 de Mateus nas antigas traduções siríacas das escrituras.

O texto oculto foi encontrado como parte do Projeto Palimpsestos do Sinai, onde os pesquisadores pretendem recuperar textos que foram apagados e reescritos por escribas nos séculos 4 a 12 EC.

Manuscritos palimpsestos - onde o texto anterior foi lavado ou raspado e depois reutilizado - eram bastante comuns devido à escassez de materiais de escrita.

No entanto, séculos depois, o texto pode ser recuperado iluminando os manuscritos com fluorescência ou diferentes comprimentos de onda de luz.

Até o momento, apenas dois manuscritos conhecidos continham essa tradução, um na Biblioteca Britânica e outro no Mosteiro de Santa Catarina, no Egito. O novo manuscrito descoberto foi enviado para a Biblioteca do Vaticano.

Utilizando luz ultravioleta, os cientistas conseguiram acessar o texto apagado, que ofereceu novas perspectivas sobre as escrituras, diferentes das outras traduções.

Por exemplo, a tradução grega de Mateus 12 dizia que "naquela época, Jesus passava pelos campos de trigo no sábado; e seus discípulos ficaram com fome e começaram a colher as espigas e comer" .

Enquanto isso, a tradução siríaca retrata essa passagem como: "começaram a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las".

Segundo Garrick Allen, professor sênior de Estudos do Novo Testamento na Universidade de Glasgow , essa descoberta proporciona uma visão mais ampla dos primeiros estágios do texto bíblico e das comunidades que o traduziam.

