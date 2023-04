Reprodução - 09.04.2023 Prédio desaba e Marselha, na França

Pelo menos 10 pessoas ainda estão soterradas e cinco foram resgatadas com ferimentos após um edifício de quatro andares desabar na madrugada deste domingo (9) em Marselha , na França . Nesta manhã, um segundo imóvel, que tinha sido esvaziado, também desmoronou.

Segundo o Corpo de Bombeiros e autoridades, a suspeita é de uma explosão provocada por vazamento de gás tenha dado início ao incêndio que provocou a queda do primeiro edifício, já o segundo teria demoronado após ter a sua estrutura danificada pelo sinistro. Os moradores de um terceiro prédio que fica próximo do local receberam ordem para deixar o local.

Apesar de cinco resgatados, seis horas após o primeiro desabamento, os bombeiros ainda não tinham iniciado as buscas por sobreviventes, por conta do fogo nos escombros.

O prefeito de Marselha, Benoît Payan, afirmou que, com certeza, haverá vítimas. Até agora, nem um habitante do prédio onde o incêndio iniciou se manifestou. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do desastre.

