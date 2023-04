Reprodução/TV Globo - 08.04.2023 FAB encontrou pistas clandestinas do garimpo na Terra Yanomami

Novas imagens divulgadas pela Força Aérea Brasileira mostram a ação ilegal de garimpeiros na Terra Indígena Yanomami , na Na Amazônia brasileira. Segundo órgão, duas pessoas foram presas em uma pista clandestina Duas pessoas foram presas em uma pista de voo clandestina no território.

Aviões em pistas de pouso clandestinas na Reserva Yanomami se infileiram no local. As imagens mostram a movimentação de garimpeiros e os estragos causados à vegetação.

Os radares da FAB revelam, ainda, pequenas cidades erguidas pelo garimpo ilegal.

Com a identificação da atuação dos garimpeiros pela Força Aérea, as informações são repassadas aos agentes da Polícia Federal, Ibama e Polícia Rodoviária Federal, que atuam juntos para expulsar os invasores desses locais.

Nesta semana, uma ação conjunta de diversos agentes conseguiram prender o piloto de um avião, João Gabriel Floriano Cardoso, e o copiloto, Hercules Freitas. Ambos estavam em uma pista ilegal de garimpo. Durante a abordagem dos agentes, o piloto destruiu o celular, mas o aparelho dele e do comparsa foram apreendidos. A aeronave foi incendiada.

Durante a audiência de custódia, a dupla foi liberada com uso de tornozeleira eletrônica. João Gabriel pilotava aeronave que caiu há 12 dias no rio de uma praia em Boa Vista. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

Até agora, a Operação Yanomami já destruiu mais de 200 acampamentos ilegais na região.

