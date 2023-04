Reprodução/Instagram @ryyanalshebl - 05.04.2023 Ryyan Alshebl, de 29 anos, é eleito para comandar pequena cidade no estado de Baden-Württemberg

Refugiado na Europa , Ryyan Alshebl , de 29 anos, que chegou à Alemanha, em 2015, fungindo da guerra da Síria , foi eleito no último domingo (2) prefeito da pequena cidade de Ostelsheim, no estado de Baden-Württemberg, sul da Alemanha.

Alshebl comemorou a vitória dizendo: "Hoje fizemos história". Ele também pontuou que ter ganho as eleições na pequena cidade não é nenhuma obviedade num ambiente rural e conservador. Segundo o novo líder de Ostelsheim, a cidade, com apenas 2.500 habitantes, enviou uma mensagem de tolerância e cosmopolitismo para todo o país.

De acordo com autoridades eleitorais, Ryyan Alshebl é o primeiro prefeito sírio de uma cidade no estado alemão de Baden-Württemberg e possivelmente em toda a Alemanha.

Alshebl concorria com outros dois candidatos que, como ele, concorriam de forma independente, ou seja, sem filiação partidária. Apesar de ser filiado ao Partido Verde, ele não concorreu pela sigla.

Fuga e recomeço

O agora prefeito de Ostelsheim deixou a Síria em 2015, quando tinha 21 anos, para não ter que prestar serviço militar no país, que vive uma guerra a mais de uma década, Alshebl atravessou o Mediterrâneo para pedir refúgio na Alemanha. Atualmente, ele também a nacionalidade alemã.

Para sair da Síria, Ashebl precisou iniciar a sua rota de fuga na sua cidade natal, as-Suwaida, no sul do país, e de lá passou pelo Líbano até chegar à Turquia, de onde foi num bote de borracha, junto com outros refugiados, até a ilha grega de Lesbos. Após chegar à Alemanha, ele foi enviado para Karlsruhe e, por fim, Calw, em Baden-Württemberg.

Nesta cidade, Ashebl viveu por um ano e meio e aprendeu a falar alemão, língua que, atualmente, é fluente. Depois disso, ele fez um estágio na prefeitura e concluiu um estudo técnico de assistente administrativo. Há sete anos o sírio trabalha na prefeitura de Althengstett, onde é o responsável por creches e digitalização.

Na prefeitura, Alshebl conta que foi seu chefe que reconheceu seu talento e o incentivou a se candidatar a prefeito da cidade vizinha, Ostelsheim. Eleito prefeito, agora, ele pretende agora se mudar de município.

Uma das prioridades anunciadas já na campanha pelo novo prefeito é ampliar a oferta de vagas em turno integral nas creches. Além disso, ele também afirma que o meio ambiente também será um de seus focos, com objetivo de expandir a instalação de painéis fotovoltaicos na pequena cidade.

