Reprodução/CNN Bolsonaro estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro

Há suspeitas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha adquirido ilegalmente kits de joias, e antes mesmo de os presentes recebidos durante seu mandato serem avaliados pela equipe do patrimônio histórico do Palácio do Planalto , ele ficou com outros 94 itens.

De acordo com documentos obtidos pelo GLOBO, quando decidia manter as peças, Bolsonaro orientava sua equipe a não catalogá-las, permitindo apenas um registro genérico. Na lista de itens recebidos estão incluídas canetas de luxo, pedras preciosas, uma poltrona de massagem e até mesmo uma espingarda semi-automática.

De acordo com os documentos obtidos pelo jornal, entre os mais de 9 mil presentes recebidos por Bolsonaro, há uma lista de itens que não foram submetidos à avaliação padrão.

Esses presentes foram entregues diretamente ao presidente, sem passar pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) , responsável pela análise e documentação do acervo presidencial.

Os funcionários que relataram o recebimento desses presentes registraram apenas que "não foi possível detalhar a descrição da peça". Quando questionada, a defesa do ex-presidente não respondeu sobre a prática, mas negou qualquer irregularidade nas peças incorporadas ao acervo pessoal de Bolsonaro em ocasiões anteriores.

Entre os objetos com essa identificação encontra-se uma espingarda da marca Typhoon Defense , modelo semi-automático de calibre 12 . De acordo com fontes especializadas, o valor deste artefato varia entre US$ 500 e US$ 700 (R$ 2.531 a R$ 3.544, na taxa atual de câmbio).

Juntamente com a espingarda, o presidente Bolsonaro recebeu um conjunto que inclui dois carregadores, uma bandoleira e um kit de manutenção.

No sumário do item, é mencionado que "não foi possível descrever em detalhes, uma vez que o presente ficou sob a guarda e posse do Presidente da República, conforme registrado no Formulário de Encaminhamento de Presentes". Ademais, foi entregue ao presidente uma caixa contendo 25 cartuchos de munição.

Ao seguir o mesmo procedimento, o ex-presidente levou para sua residência um assento massageador da marca " Shiatsu PR O", que possui valor aproximado de R$ 1.000,00. O objeto foi fabricado a partir da combinação de plástico, poliéster e metal, em tons de cinza, e é controlado manualmente para a realização de suas funções, de acordo com as informações fornecidas pelo inventário.

Bolsonaro também acrescentou à sua coleção, algumas canetas que custam até R$ 6.000,00 cada. Por exemplo, uma caneta Mont Blanc de edição especial 'Walt Disney', que não foi descrita em detalhes no inventário, além de outras canetas, como uma caneta 'Crown' com uma única informação fornecida de que a caneta era "dourada".

