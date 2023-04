Reprodução - NASA Missão histórica ao redor da Lua terá um astronauta negro e uma mulher

A Nasa, a agência espacial norte-americana, revelou os nomes dos quatro astronautas que voarão ao redor da Lua no ano que vem na missão Artemis II.

Vejam quem são:

Jeremy R. Hansen - função: especialista de missão;

Victor Glover - função: piloto;

Christina Hammock Koch - função: especialista de missão;

Reid Wiseman - função: comandante.



A astronauta Christina Hammock Koch será a primeira mulher em uma missão ao redor da Lua feita pela Nasa. Já Victor Glover será o primeiro homem negro.

A agência espacial americana, NASA , enviará outra uma missão tripulada à Lua.

Já o plano da Artemis III será tem como objetivo ser primeira missão tripulada da agência espacial americana a pousar no satélite natural desde 1972.

No entanto, para garantir o sucesso da missão, a NASA está avaliando cuidadosamente os dados da missão Artemis I , que ocorreu no ano passado sem tripulação.

Essa análise detalhada é fundamental para garantir que os astronautas tenham uma missão segura e bem-sucedida na Lua.

A NASA pretende enviar a primeira mulher e a primeiro astronauta negro na próxima missão, a etapa II.

O projeto já está sendo planejado com base nos dados coletados na Artemis I , realizada no ano passado, sem tripulação.

A cápsula Orion da missão Artemis I percorreu mais de 2 milhões de quilômetros e deu várias voltas na Lua, retornando à Terra com três manequins que coletaram dados importantes para entender o que os astronautas experimentarão em uma missão tripulada.

A NASA também avalia se essas informações são capazes de garantir a segurança dos astronautas em futuras missões.

Além de explorar a Lua, as missões Artemis I, II e III , têm um objetivo de longo prazo ainda mais ambicioso: ajudar no desenvolvimento da ciência astronômica para permitir a exploração humana de Marte .

As missões lunares são uma oportunidade perfeita para testar ferramentas, equipamentos e tecnologias que podem ser úteis em uma viagem tripulada ao planeta vermelho. No entanto, a NASA estima que isso só acontecerá no final da próxima década, na melhor das hipóteses.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.