Mazur/cbcew.org.uk - 17.12.2022 Papa celebra missa do Domingo de Ramos para 30 mil fiéis

O papa Francisco participa na manhã deste domingo (2) da celebração do Domingo de Ramos na Praça São Pedro, no Vaticano , um dia após receber alta médica depois de um tratamento contra uma bronquite infecciosa.

A cerimônia, que marca o início da Semana Santa na Igreja Católica e antecede o tríduo pascal, contou com a presença de mais de 30 mil fiéis, segundo estimativas da gendarmaria vaticana.

Usando suas vestes litúrgicas, o Papa chegou à sua cadeira na praça com a ajuda de uma bengala após deixar o papamóvel e abriu a celebração com voz fraca e um pouco ofegante.

Alta hospitalar

O papa Francisco recebeu alta do hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na manhã de ontem e retornou ao Vaticano. "Ainda estou vivo", brincou ele ao deixar o centro médico.

O religioso estava internado desde a última quarta-feira (29), quando passou mal na Casa Santa Marta, para tratar uma bronquite infecciosa. "Hoje de manhã, sábado, 1º de abril, o papa Francisco recebeu alta do Hospital Universitário A. Gemelli".

Antes de deixar as instalações, o Santo Padre saudou o reitor da Universidade Católica, Franco Anelli, com seus colaboradores mais próximos, o diretor geral do Policlínico, Marco Elefanti, o assistente eclesiástico geral da Universidade Católica, monsenhor Claudio Giuliodori, e a equipe dos médicos e agentes de saúde que o assistiram nestes dias", informou uma nota divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé.