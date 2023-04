Duncan Thomsen / SWNS Selfie de A Última Ceia com Jesus tirando foto e alguns dos apóstolos sorrindo

Um editor de filmes britânico usou a inteligência artificial ( IA ) para imaginar como seria se os smartphones existissem há centenas de anos e criou selfies da Última Ceia, de Cleópatra e Napoleão.

Duncan Thomsen usou o software Midjourney para criar as imagens realistas e viralizou.

"Os resultados são hilários, e todos com quem compartilhei meu trabalho não conseguem acreditar como as fotos parecem reais", disse Thomsen em entrevista ao Daily Mail. “Já fiz Cleópatra, Rainha Elizabeth I, Henrique VIII, Jesus e muitos mais”, afirmou.

Entre as imagens geradas pela inteligência artificial, uma das mais impressionantes é a selfie de A Última Ceia, com Jesus tirando foto e alguns dos apóstolos sorrindo.

“Esta tecnologia pode ser usada nas escolas como uma nova forma de ensinar e envolver as crianças com a história do mundo – é como viajar no tempo sem uma máquina do tempo”, disse Thomsen.

Se olhar com atenção, no entanto, alguns erros podem ser observados nas imagens, como dedos a mais, ou a menos, olhos deformados e dentes sobrando.