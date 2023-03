Reprodução/Ansa - 26.02.2023 Naufrágio

As autoridades italianas encontraram neste sábado (4) o corpo de mais um migrante no mar da costa de Cutro, na região da Calábria, elevando para 69 o número de vítimas do naufrágio ocorrido no último dia 26 de fevereiro.

De acordo com as informações oficiais, trata-se de uma criança, cuja idade não passa de três anos, que foi localizada por voluntários na praia após ser levada pelas ondas.

Esta é a 15ª vítima menor encontrada morta na tragédia. O corpo foi recuperado pela Guarda Costeira da Itália e pelos bombeiros locais.

Até agora, 56 dos 69 corpos recuperados já foram identificados, principalmente afegãos, iranianos, paquistaneses e sírios. As autoridades italianas estimam que ainda há entre 27 e 47 pessoas desaparecidas, incluindo muitas crianças, o que pode elevar o número de vítimas.

No total, 81 migrantes foram resgatados com vida. Segundo a Prefeitura de Crotone, o Centro de Coordenação de Resgate centraliza os esforços de busca e a operação vai continuar "até o fim".

Investigado pelo Ministério Público, o naufrágio ocorreu no domingo passado, quando a embarcação de madeira em que cerca de 180 migrantes viajavam da Turquia, segundo os sobreviventes, afundou na costa da Calábria.

Hoje, inclusive, o promotor Pasquale Festa anunciou que quer ouvir os sobreviventes da tragédia para reconstituir a atividade dos contrabandistas e verificar o que causou a morte dos 69 migrantes, informou a imprensa local.