Reprodução/YouTube/France24 Li Qiang, aliado de Xi, é eleito premiê da China

Li Qiang , aliado próximo do presidente Xi Jinping , foi escolhido neste sábado (11) como novo primeiro-ministro da China .

O dirigente de 63 anos recebeu 2.936 votos a favor e apenas três contrários, além de oito abstenções, durante uma votação no Congresso Nacional do Povo, órgão legislativo dominado pelo Partido Comunista Chinês (PCC).

Li Qiang substitui Li Keqiang, que ocupou o cargo de premiê por 10 anos. O novo primeiro-ministro é ex-chefe do PCC em Xangai e supervisionou o lockdown draconiano na cidade entre abril e maio de 2022 para conter uma onda de casos de Covid-19, provocando protestos populares contra a gestão da pandemia.

Esse episódio levantara dúvidas sobre a possibilidade de Li ganhar mais espaço no PCC, porém sua proximidade com Xi, reeleito para um inédito terceiro mandato como presidente, permitiu que ele passasse incólume pela crise.

Segundo a imprensa local, o premiê também ajudou a convencer Xi a abandonar a política de tolerância zero contra a Covid no fim do ano passado, além de ter perfil pragmático e boas relações com o setor privado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.