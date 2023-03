Reprodução/redes sociais Suposta "chuva de vermes" na China intriga internautas





Imagens de uma suposta "chuva de vermes" que atingiu a China estão circulando nas redes sociais nesta terça-feira (7). O fenômero teria atingido Pequim, e vídeos mostram diversos carros cobertos pelos supostos vermes.

Desde a viralização das imagens surgiram inúmeras hipóteses do que de fato seriam os supostos animais rastejantes, mas até o momento o governo chinês não se posicionou formalmente sobre o ocorrido.

🇨🇳 China: l 'Chuva de vermes' cai sobre carros em Pequim e assusta chineses pic.twitter.com/3P9CyITIPW — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) March 7, 2023

Mas, mesmo sem uma confirmação, a hipótese mais plausível frustraria as pessoas que criaram diversas teorias sobre uma chuva de vermes, que alguns até classificaram como apocalítica. Isso porque o fenômeno provavelmente foi causado por flores de choupo.





Essas flores são características de Pequim, assemelham-se ao formato de lagartas e ficam no topo das árvores. Por conta disso, chuva evento podem ter feito as flores caírem sobre os carros e dado a impressão de uma chuva.

Uma outra teoria que surgiu entre os usuários das redes sociais aponta que a chuva de vermes foi consequência de um fenômeno conhecido como "Lua Cheia de Verme", que ocorreria no último dia de lua cheia de inverno no hemisfério norte.

Uma teoria, sem comprovação científica, aponta que a lua cheia influencia no comportamento dos vermes, que surgiriam neste período no hemisfério norte.

