U.S. Fleet Forces Command EUA recolhem destroços do balão chinês abatido

Os Estados Unidos recuperaram, nos destroços do balão chinês os componentes eletrônicos como sensores e peças que integram o suposto balão espião , derrubado por militares da força aérea america no início deste mês.

Em um comunicado divulgado hoje, o comando Norte dos EUA informou que "as equipes conseguiram recuperar destroços significativos do local, incluindo todos os sensores prioritários identificados e peças eletrônicas, bem como grandes seções da estrutura" .

Equipes recuperaram as primeiras peças do artefato na semana passada. Entretanto, a China insiste que o balão era, 'na verdade', uma equipamento de observação climática .

Ao contrário da versão chineses, os EUA acreditam que o artefato seja militar e dizem que era um sofisticado veículo espião de alta altitude que pode fazer parte de um programa global.

O balão permaneceu no ar sobre a América do Norte, antes de ser abatido por um caça US F-22 Raptor, na costa da Carolina do Sul, em 4 de fevereiro.

Após as derrubada do balão chinês, aviões de guerra dos EUA abateram três outros objetos não identetificados. Um próximo do Alasca, outro sobrevoando o Canadá e um terceiro no Lago Huron. Ainda não foram divulgadas informações sobre a origem desses objetivos.

Na segunda-feira, Pequim acusou os Estados Unidos de lançar balões de alta altitude sobre o espaço aéreo chinês mais de 10 vezes em 2022 . Assessores do presidente Joe Biden alegaram que essa acusação é falsa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.