Neste sábado (18), três pessoas, incluindo uma criança , foram encontradas vivas sob os escombros em Hatay, na fronteira com a Síria e onde está a cidade de Antakya, no sul da Turquia — devastada pelo terremoto —, 13 dias após os tremores que atingiram o país e a Síria.

De acordo com o canal turco NTV , equipes de resgate retiraram os sobreviventes das ruínas de um prédio 296 horas após o terremoto que deixou mais de 40.000 mortos.

Segundo a emissora, um dos regatados não sobreviveu.

Nessa sexta (17), um homem foi retirado dos escombros. Hakan Yasinoglu, de 45 anos, foi encontrado 12 dias após o terremoto , na província de Hatay. Conforme vídeo compartilhado pelo prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, a vítima foi retirada de uma montanha de escombros.

No centro de Antakya, os três últimos resgatados foram dois homens, de 33 e 26 anos, retirados de ruínas "261 horas" após o terremoto, e um jovem de 14 anos um pouco antes, segundo Koca.

Nessa terça (14), a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro foi o "pior desastre natural" em 100 anos na região europeia .

Os abalos atingiram magnitude 7,8 e deixaram mais de 43 mil mortos na Turquia e na Síria, conforme dados divulgados pelo portal Al Jazeera.

