Polícia Federal PF realiza operação contra garimpo ilegal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (14) uma ação que investiga a compra de ouro ilícito com origem no estado de Roraima , região Norte do Brasil . Intitulada de Operação Avis Aurea , a ação apura movimentações de R$ 422 milhões feitas nos últimos cinco anos no estado. Segundo a PF , o dinheiro estaria liagado ao financiamento do garimpo ilegal na Terra Yanomami .

Ainda de acordo com a PF, a organização criminosa teria células em pelo menos 3 Estados brasileiros. A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão, em Roraima, em São Paulo e em Goiás, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. O nome dos alvos da operação ainda não foram informados, no entanto, a corporação confirma que há empresários, advogados e funcionários públicos de Boa Vista envolvidos.

“Uma das empresas suspeitas de participar do esquema já esteve envolvida em uma ação da PF que apreendeu 111 kg de ouro em um avião em Goiânia/GO”, disse a corporação.

“As investigações tiveram início após uma abordagem da PRF [Polícia Rodoviária Federal] apreender mais de R$ 4 milhões em espécie em um veículo no município de Cáceres/MT”, afirmou a PF. “Em inquérito policial, a PF identificou que os valores seriam apenas uma parcela, inserida em um contexto de sucessivas aquisições de ouro em Roraima.”

Segundo a polícia, uma parte da organização teria base em Roraima e receberia valores de pessoas físicas e jurídicas de outros locais. O dinheiro estaria sendo usado para comprar ouro de garimpos ilegais na região.

O montando era movimentado por via terrestre entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste para Boa Vista. Já para transportar o ouro, grupo teria o apoio de um funcionário de uma companhia aérea.

