14.02.2023 As atividades da universidade foram suspensas por 48 horas por conta do ataque

Três pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas após um homem atirar contra estudantes da Universidade Estadual Michigan , localizada na cidade de East Lansing , em Michigan ( Estados Unidos ), na noite desta segunda-feira (13). Após o ataque, o atirador se matou em seguida.

A morte do suspeito foi anunciada na madrugada desta terça (14) cerca de 4 horas após o ataque.

Ainda segundo informações divulgadas pelas autoridades, os tiros foram disparados de dois locais diferentes:

próximo a um prédio acadêmico chamado Berkey Hall, onde duas pessoas morreram;

perto do MSU Union, um local onde os alunos se reúnem para comer ou estudar – uma pessoa morreu.

O suspeito, de 43 anos, foi encontrado morto fora do campus com um “ferimento autoinfligido por arma de fogo”, disse o departamento de polícia.

Até o momento, o nome do atirador e das vítimas não foram divulgados. A causa do ataque é desconhecida.

A cidade universitária de East Lansing fica a aproximadamente 145 quilômetros de Detroit. O local abriga cerca de 50.000 alunos de graduação e pós-graduação. As atividades do campus foram suspensas por 48 horas.

Só este ano, dezenas de pessoas já morreram por ataques a tiros nos Estados Unidos. Segundo o Gun Violence Archivem, em 2022, 600 desses ataques deixaram pelo menos 4 mortos ou feridos.

