SuburuTel_StarCamAdmin - 28.01.2023 Luzes misteriosas no céu do Havaí

No final de janeiro, um vídeo foi publicado ao qual mostra feixes de luz verde no céu escuro do Havaí, nos Estados Unidos. Mais de um mês após o ocorrido, as imagens voltaram a ser pauta na internet pelo inusitado movimento e periodicidade em que as luzes ficavam, chamando o fato de uma "falha na Matrix", referenciando o filme das irmãs Wachowski.

Alguns internautas chegaram a se perguntar se os personagens do filme Matrix estariam certos sobre a construção de mundo.

Mas, na realidade, as luzes são provindas de um satélite, mais especificamente o ICESat-2, da Nasa. Este satélite orbita a Terra e tem como função medir a elevação.

Para exercer a atividade, o satélite emite cerca de 10 mil pulsos de laser por segundo na superfície terrestre. Se convertido em fótons, isso equivale a 20 trilhões de fótons que são deixados pela espaçonave, e apenas uma dúzia são refletidos de volta.

Com as rajadas de laser, é possível que o satélite faça a medição da elevação de mantos de gelos e geleiras, bem como de florestas e áreas urbanas.

Nesta noite em que foram captadas as imagens, era medido a cobertura de nuvens acima de Maunakea, no Havaí. Subaru-Asahi Star Camera localizada no telescópio Subaru foi quem registrou o momento e publicou nas redes sociais.

What is the matrix? — maxinthemix (@maxinthemix2) February 3, 2023

Veja o vídeo disponibilizado pelo telescópio:







Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.