Sergei Ilyin / Kremlin Pool Vladimir Putin

Nesta quinta-feira (2), o presidente da Rússia, Vladimir Putin , anunciou que prepara uma nova fase de ofensivas na Ucrânia . Segundo o líder russo, desta vez, as tropas do país usarão "muito mais do que tanques".

Na fala, o mandatário faz referência aos tanques de guerra que Alemanha e Estados Unidos prometeram enviar aos ucranianos na semana passada. Para Kiev , as armas de guerra que foram prometidas pelos países ocidentais podem ser definitivos para conter e expulsar as tropas russas do país.

Putin ainda afirmou, em um discurso feito em um evento para marcar o 80º aniversário da vitória soviética em Stalingrado , que, mais uma vez, a Rússia enfrenta a Alemanha -- na fala ele faz referência à batalha da Segunda Guerra Mundial , na qual União Soviética enfrentou o país.

Com tom de agressidvidade, o líder russo, ainda, afirmou "ter certeza" que seu país vencerá a guerra ao comparar a luta de suas tropas contra os ucranianos à vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista.

Putin também disse não se sentir "isolado" no Ocidente. "Tenho muitos amigos, inclusive no continente americano", declarou.

