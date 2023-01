Reprodução/Instagram Trump anunciou que vai concorrer às próximas eleições presidenciais nos EUA





O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , voltou a ter acesso às suas contas do Facebook e do Instagram. A liberação da Meta, empresa que administra essas redes sociais, aconteceu nesta quarta-feira (25).

Ele foi banido destas plataformas após a invasão ao Capitólio dos EUA, no dia 6 de janeiro de 2021. Na ocasião ele elogiou pessoas que participaram das ações criminosas. Foi definida uma punição de dois anos para o político filiado ao Partido Republicano, punição essa que se encerrou no início de 2023.

Em comunicado oficial divulgado pela Meta, Nick Clegg, chefe de assuntos internacionais da empresa, afirmou que foi realizada uma análise sobre a condução das eleições de meio de mandato que ocorreram em 2022, assim como sobre o atual ambiente de segurança, antes de liberar as contas de Trump.

"Nossa determinação é que o risco tenha diminuído suficientemente e que, portanto, devemos aderir ao cronograma de dois anos que definimos. Como tal, iremos restabelecer as contas do Sr. Trump no Facebook e Instagram nas próximas semanas. No entanto, estamos fazendo isso com novas grades de proteção para impedir a reincidência", disse Clegg.





"Como regra geral, não queremos atrapalhar o debate aberto, público e democrático nas plataformas do Meta — especialmente no contexto de eleições em sociedades democráticas como os Estados Unidos. O público deve poder ouvir o que seus políticos estão dizendo – o bom, o ruim e o feio – para que possam fazer escolhas informadas nas urnas", escreveu.

Donald já anunciou a sua pré-candidatura para as próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que ocorrerão em 2024. Ele, contudo, ainda terá de vencer uma concorrência dentro do próprio partido para ter a candidatura confirmada.

Nick pontuou ainda que a volta do ex-líder norte-americano às plataformas se enquadrará em novas regras que visam impedir a reincidência. Foi informado que, caso Trump publique novamente conteúdos infratores, a postagem será removida e ele poderá receber uma suspensão que vai de um mês a dois anos.

