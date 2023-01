Reprodução/TV Globo Acidente na Ucrânia matou 14 pessoas

Denys Monastyrsky, ministro do Interior da Ucrânia , e outras 13 pessoas morreram em um acidente de helicóptero nas proximidades de Kiev nesta quarta-feira (18). A aeronave caiu nos arredores de um edifício residencial de 14 andares e de uma escola infantil.



Monastyrsky, de 42 anos, fazia parte da alta hierarquia do governo ucraniano. Ele é o primeiro funcionário público do alto escalão que faleceu desde que a Rússia invadiu o país do leste-europeu, há onze meses.

Até o momento, não há qualquer informação sobre possível envolvimento dos russos. Os ucranianos farão uma investigação para saber qual o motivo do acidente.

Confira as vítimas do acidente que faziam parte do governo da Ucrânia

Denys Monastyrsky

Reprodução/Twitter Denys Monastyrsky

Ministro do Interior, tinha como responsabilidade de administrar todos os policiais do país, da guarda nacional e da guarda de fronteira, o que significa que tinha a missão de chefiar milhares de soldados que lutam na guerra contra a Rússia.



O Ministério do Interior também tem como função resgatar as vítimas civis de ataques do governo russo, além de reorganizar os territórios reconquistados para não permitir bombas terrestres.

Monastyrsky ainda era conselheiro de Segurança Nacional e Defesa. Ele seguiu morando em Kiev, mesmo com os ataques da Rússia.

Yevhen Yenin

Reprodução/Wikipedia Yevhen Yenin

Vice-ministro- atuou como diplomata antes de ocupar um cargo no Ministério do Interior. Ele recebeu a responsabilidade de representar o governo da Ucrânia em outras nações.



Yurii Lubkovych

Reprodução/Wikipedia Yurii Lubkovych

Formado em administração e relações internacional, ele era secretário de Estado do Ministério do Interior. Suas obrigações eram organizar o trabalho da pasta.



Tetiana Shutiak

Reprodução/Facebook Tetiana Shutiak

Ela ocupava a função de assistente do ministro Monastyrskyi e também cuidava da segurança do Ministério.



Mykhailo Pavlushko

Assim como Tetiana, Pavlushko possuía a obrigação de cuidar da segurança do Ministério.

Mykola Leonidovych Anatskyi

Reprodução Mykola Leonidovych Anatskyi





Anatskyi ocupava o cargo de inspetor chefe do Departamento de Comunicação do Ministério.

Os detalhes das outras vítimas ainda não foram divulgados pelo governo ucraniano.





