Um helicóptero caiu nesta manhã em Brovary, região nos arredores da capital Kiev, na Ucrânia , eu provocou a morte de menos 16 pessoas. Entre elas estariam o ministro do Interior do país, Denys Monastyrsky, do vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuriy Lubkovych.

A queda também provocou a morte de duas crianças, segundo informou Ihor Klymenko, chefe da Polícia Nacional. Ainda não se sabe se foi um ataque russo ou acidente por falhas na aeronave.

Outras 22 pessoas ficaram feridas, incluindo 10 crianças. As nove vítimas a bordo do helicóptero eram passageiras do helicóptero, disse Klymenko. Chegou a circular informações de que o helicóptero havia caído próximo a um um jardim de infância, mas isso ainda não foi confirmado.

