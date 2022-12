Reprodução/Twitter Onda de frio nos EUA já deixou mais de 40 mortos





Subiu para 48 o número de mortes provocadas pela onda de frio polar que atinge os Estados Unidos desde a semana passada.

De acordo com números da imprensa norte-americana, pelo menos 27 óbitos ocorreram no estado de Nova York, um dos mais afetados pelas nevascas.

O Canadá, por sua vez, já contabiliza quatro mortes. A maioria dos falecimentos ocorreu em decorrência de acidentes viários em ruas e estradas tomadas pelo gelo.





Também há relatos sobre pessoas que morreram congeladas dentro de seus carros por causa das temperaturas extremas.

O serviço meteorológico americano afirma que a tempestade "Elliot" é um "evento histórico" por causar além de altas temperaturas negativas , o volume da frente fria vinda do Ártico é surpreendente e se estende da fronteira com o Canadá, no Norte, até a fronteira com o México, no Sul, atingido o país de ponta a ponta.

A tempestade ártica provocou caos nos aeroportos dos EUA durante o fim de semana de Natal, com milhares de voos cancelados, além de ter deixado milhões de pessoas sem energia elétrica.

