Reprodução Atentado em Paris: suspeito é internado em hospital psiquiátrico

O homem suspeito de matar três curdos em um ataque no centro de Paris, nesta sexta-feira, foi transferido para a ala psiquiátrica da polícia. O médico que o examinou declarou que o seu estado de saúde "não é compatível" com o regime de detenção policial comum.

Segundo a procuradora-geral de Paris, Laure Beccuau, o suspeito foi acusado previamente de violência racista por ter atacado, em 8 de dezembro de 2021, um campo de migrantes em Paris com uma espada. Segundo a AFP, ele também tem outra passagem pela polícia por tentativas de homicídio em 2016.

O ataque ocorreu nesta sexta-feira, pouco antes do meio-dia, ao lado de um centro cultural curdo, em um bairro com inúmeros bares, lojas e a população dessa comunidade, na capital francesa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.