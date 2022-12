Divulgação/Governo da Ucrânia Autoridade ucraniana informa que até 13 mil soldados do país morreram na guerra

Após vários bombardeios russos ao longo das últimas 24 horas, a cidade de Kherson , no Sul da Ucrânia , está totalmente sem eletricidade . A informação foi dada pelo prefeito da região no Telegram.

"Kherson está completamente sem energia devido ao bombardeio inimigo", escreveu Yaroslav Yanushevich no Telegram. "O bombardeio pesado de infraestrutura crítica no distrito de Korabelny da cidade continua. Na primeira oportunidade, os engenheiros de energia começarão a restaurar a rede elétrica."

Kherson foi o primeiro grande centro urbano a ser ocupado pelas tropas russas após a invasão em fevereiro, ficando oito meses sob jugo de Moscou. Em novembro, ela foi retomada pelo exército ucraniano, após ter sido anexada ilegalmente pela Rússia em setembro.

A região sofre de instabilidade elétrica e hídrica desde a retirada do exército de Vladimir Putin. Ataques contra a infraestrutura da Ucrânia também têm interrompido serviços básicos, como eletricidade e gás, em outras partes do país. Na semana passada, 1,5 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade em Odessa, no Sudoeste.

Com o frio se aproximando, os efeitos desses ataques se tornam cada vez mais graves e aumentam a preocupação das autoridades locais. Parte da ajuda que outros países oferecem à Ucrânia nas últimas semanas consiste em geradores de eletricidade.

Segundo o governador Yanushevych, Kherson foi atingida 86 vezes por "artilharia, MLRS, tanques, morteiros e UAVs" nas últimas 24 horas. Os bombardeios têm como alvo o distrito de Korabelny.

Um ataque ocorreu a “100 metros” do prédio da administração regional de Kherson, que também foi atacado na quarta-feira, de acordo com o vice-chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, que falou em dois mortos.

