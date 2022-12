Reprodução: Twitter / @fl360aero Aeroporto de Gatwick, no sul de Londres, ficou tumultuado após o fechamento temporário das pistas

Uma forte onda de frio e neve que atinge o Reino Unido provocou o cancelamento de dezenas de voos e acidentes de carro na região de Londres . Nos últimos dias, a temperatura em algumas regiões do país atingiu -10º C, com ocorrência de nevascas e geadas.

A situação é mais crítica no norte da Escócia e no sul da Inglaterra, onde fica Londres. Segundo a BBC, no domingo (11), mais de 50 voos foram cancelados no aeroporto de Heathrow, o maior da capital britânica, devido à neblina.

No norte da cidade, o aeroporto Stansted também fechou as pistas em razão do grande volume de neve que caiu no asfalto. Voos sofreram atrasos e cancelamentos. Na manhã desta segunda-feira (12), o aeroporto comunicou que as pistas já estão "abertas e totalmente operacionais", embora muitos voos programados para hoje cedo terem permanecido cancelados. No sul, as pistas do aeroporto de Gatwick também ficaram fechadas durante a noite, interrompendo todos os voos programados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas sentadas no chão de aeroportos e passageiros no avião esperando a liberação das pistas. Vídeos mostram também carros e até um ônibus derrapando nas ruas congeladas de Londres.

Even if the aircraft was ready after de-icing , the runway was not ! Passengers left fuming after London Gatwick Airport (LGW, ICAO: EGKK) runway closed forcing disruption of more than 150 flights due to snow ! #snow #flights #airports #aircraft #london pic.twitter.com/itloHmqo5q — FL360aero (@fl360aero) December 12, 2022

🚨VIDEO: Car drivers struggle with London’s snow pic.twitter.com/vRgNCQvlcc — Breaking News (@NewsJunkieBreak) December 12, 2022

Na manhã desta segunda, o tráfego ainda estava carregado nas principais estradas inglesas, com longos engarrafamentos. Na noite de domingo, motoristas surpreendidos pela nevasca ficaram presos em seus veículos por horas. Em Sussex, no sul da capital, a polícia orientou que as pessoas fizessem viagens "apenas em caso de necessidade".

Passageiros do sistema ferroviário também enfrentavam atrasos e cancelamentos na manhã desta segunda, com algumas linhas do metrô de Londres interrompidas. A companhia Southeastern aconselhou os clientes a não viajarem na manhã de hoje. Diversas linhas devem permanecer suspensas durante todo o dia.

