Uma brasileira que havia desaparecido na tarde desta quinta-feira (8) durante uma excursão na face sul do vulcão Etna , na região italiana da Sicília, foi encontrada por equipes do Socorro Alpino.

Autoridades brasileiras apontam que a mulher está bem de saúde, embora extremamente desgastada pelo acidente. Ela sumiu por volta das 16h30 (horário local), após enviar sua própria localização e depois não deu mais notícias.





A brasileira, que não foi identificada, ficou desorientada e desceu em direção ao fundo do Valle del Bove, onde as equipes de resgate a encontraram.

O Etna é considerado o vulcão mais ativo do alto da Europa. A última grande erupção dele ocorreu em 1992, mas diversas vezes ao ano ele impressiona com lavas incandescentes, atraindo turistas do mundo todo.

