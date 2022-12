PR/Peru - 05.12.2022 Presidente do Peru, Pedro Castillo

O agora ex-presidente do Peru Pedro Castillo se dirigia à Embaixada do México no momento em que foi preso, na tarde dessa quarta-feira (7) , de acordo com relatório policial feito sobre o caso. Castillo foi deposto e detido após tentar fechar o Congresso e anunciar "estado de emergência" em todo o país .

As informações são da TV peruana Canal N .

Ontem, em discurso televisionado , Castillo disse que iria dissolver "temporariamente" o Congresso, instaurar governo de emergência excepcional e convocar eleições para um novo Congresso . Ele também afirmou que elaboraria uma nova Constituição em até nove meses, estabeleceria um governo temporário de exceção, iria impor um toque de recolher entre 22h e 04h e exigir devolução ao Estado de armas ilegais, sob pena de prisão.

Logo depois do pronunciamento, o ex-mandatário entrou em um veículo da guarda presidencial acompanhado de sua esposa e de uma das filhas, além do então chefe de gabinete. Os militares que faziam a escolta presidencial não sabiam para qual lugar estavam indo.



Conforme as informações, somente no meio do caminho o motorista de Castillo , sargento Josspeh Michael Grandez López, recebeu as instruções para ir até a Embaixada do México , segundo a Polícia Nacional.

Pouco tempo depois, Grandez López recebeu uma ligação do chefe da Polícia Nacional estadual, general Iván Lizzeti Salazar, afirmando que Castillo seria detido por suspeita dos crimes de rebelião, abuso de autoridade e infração.

Assim, o motorista parou a comitiva e prosseguiu para a detenção de Castillo. Em seguida, levou-o para a sede da Prefeitura de Lima para diligências.

Depois, o Congresso aprovou o impeachment de Pedro Castillo por "incapacidade moral" de continuar no posto.

À noite, o ex-presidente foi transferido para a sede da Direção de Operações Especiais da Polícia (Diroes) , uma unidade de elite da Polícia Nacional, localizada em Lima. A ação faz parte de uma investigação do Ministério Público contra ele, de acordo com o jornal La República .

O ex-ditador Alberto Fujimori também está preso no mesmo local.

Após cerimônia durante a tarde — pouco mais de duas horas após a votação que afastou Castillo —, a vice, Dina Boluarte, assumiu como a nova presidente do país .

A advogada de 60 anos é a primeira mulher presidente do Peru e a sexta pessoa a ocupar o cargo desde março de 2018. Ela ficará no cargo até julho de 2026.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.