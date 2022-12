Divulgação Europol Barco menor na imagem à frente é supostamente um pesqueiro brasileiro

A polícia da União Europeia interceptou nesta quarta-feira (7) uma embarcação com bandeira do Brasil na costa de Serra Leoa quando seguia para continente europeu . O barco era monitorado pela inteligência da França, Reino Unido, EUA e Brasil e transportava droga no valor total de R$ 824 milhões .

De acordo com a Marinha francesa a embarcação é barco pesqueiro de 68 pés - com algo em torno de 21 metros de comprimento. A Europol não informou ainda se os tripulantes da embarcação eram brasileiros, nem mesmo disse para onde elas foram levados.

"Uma investigação está em andamento para identificar os grupos criminosos envolvidos em ambos os lados do Oceano Atlântico", disse a polícia da UE em comunicado.

A Europol disse que a o barco, que estava a caminho da Europa, foi interceptado em 30 de novembro na costa de Serra Leoa, após trabalho conjunto de inteligência da França, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos.

A Europol atuou com a Polícia Federal do Brasil nas investigações, além da Polícia Nacional da França, da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido e da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos, além do Centro de Crimes Organizados da Europol.

